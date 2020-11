Presidente da Unegro diz que data continua importante para a superação do racismo

Nessa sexta-feira (20), é comemorado em todo o país o Dia da Consciência Negra, data estabelecida com o objetivo de dar maior visibilidade à luta pela superação do racismo e seus efeitos maléficos na sociedade. Em Mato Grosso, a data é feriado estabelecido pela Lei 7.879 de 27 de dezembro de 2002 e todos os anos são realizadas atividades alusivas á data pelas entidades ligadas á luta pelos direitos da população negra.

Para Luzia Nascimento, presidente da União dos Negros pela Igualdade (Unegro), apesar dos avanços, a data continua atual e sendo importante para a luta dos negros por igualdade de tratamento e de oportunidades. “Eu, como mulher e negra, eu vivencio, vivenciei e continuo vivenciando na pele o racismo e a exclusão social, de todas as formas. Então, hoje já estamos num outro patamar, mas continuamos na luta contra o racismo”, externou.

“O Dia da Consciência Negra é muito importante porque nos permite pautar essas questões do racismo, que é tão cruel, tão perverso com a população negra, tão excludente. Há um racismo estrutural que muitas das vezes nem mesmo o negro percebe o quanto ele é cruel, perverso”, completou Luzia Nascimento.

Ainda de acordo com a presidente da Unegro, o tema até chega a ser debatido no decorrer do ano, mas há uma maior visibilidade para o tema no Dia da Consciência Negra. “As pessoas também ficam mais sensíveis nessa data para discutir esse assunto”, pontuou.

Esse ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, esse ano a entidade que representa os negros não irá realizar nenhuma atividade que possa provocar aglomeração de pessoas, mas para não deixar a data passar em branco, a Unegro irá realizar uma roda de conversa com representantes da Unegro estadual e do Conselho Estadual da Igualdade Racial, que acontecerá nesse sábado (21) a partir de 18 horas, e será transmitido pelo Facebook da Unegro de Rondonópolis. As pessoas também poderão comentar e fazer perguntas aos debatedores.

A presidente da Unegro foi entrevistada pela TV Agora e falou mais a respeito. Assista a íntegra da entrevista: