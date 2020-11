Presidente do Senado e Bolsonaro se reúnem para falar sobre a vacina da covid-19

O presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), se reuniram nesta terça-feira (3), no Palácio do Planalto, em Brasília. O encontro não estava na agenda presidencial. Na pauta do encontro, a vacina contra a covid-19. Alcolumbre está fazendo uma ‘ponte’ sobre o tema entre os governadores e o Executivo.

O presidente do Senado também se reuniu nesta terça com governadores para tratar sobre o Plano Nacional de Vacinação e o Plano Nacional de Imunização.

A solicitação da audiência com o presidente do Senado foi realizada pelo coordenador do Fórum dos Governadores do Brasil, o governador do Piauí, Wellington Dias (PT).

A presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade, afirmou nesta segunda-feira (2) acreditar que a vacinação contra a covid-19 começará até o fim do primeiro trimestre de 2021.

A expectativa, segundo ela, é que a instituição possa dar início à produção da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca em janeiro ou fevereiro.