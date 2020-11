PRF apreende 29 m³ de madeira ilegal

Na tarde desta sexta-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de madeira ilegal, em Barra do Garças/MT.

Por volta das 15h, a equipe do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF, abordou um caminhão carregado com madeira serrada de variadas essências, no km 40, da BR-070. Ao verificar a documentação apresentada pelo condutor, os policiais constataram que a nota fiscal era diferente da informada no Documento de Origem Florestal (DOF), situação que invalida o documento e torna a carga ilegal.

A carga, de 29,45 m³ de madeira foi retida pela PRF, juntamente com o veículo que estava com o licenciamento atrasado, ficando a disposição da polícia civil para a qual foi encaminhado o condutor.