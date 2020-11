PRF e PM prendem dupla e recuperam R$ 1 milhão em espécie

Equipes Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar em operação conjunta nesta sexta-feira (20), na BR 364, em Varzea Grande, abordaram um veículo Chevrolet Cruze, cor prata, o qual era conduzido por um homem de 49 anos, tendo como passageiro um senhor de 45 anos.

No interior do veículo foi encontrado duas caixas, uma delas com de notas de R$ 100,00 e outra com notas de R$ 50,00. Os indivíduos informaram que o dinheiro era proveniente de um golpe que haviam acabado de aplicar a um empresário em São José do Rio Claro/MT e que estariam em deslocamento para Goiânia, onde residem.

Diante dos fatos, ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Várzea Grande. Na delegacia foi verificado que havia o valor total de R$ 1.017.000,00. A vítima do golpe compareceu na delegacia e acompanhou a contagem das notas, também alegou que fora enganado pelos conduzidos mediante a falsa promessa de concessão de equipamentos de fibra óptica decorrente de um leilão de produtos apreendidos pela receita federal.

De acordo com a vítima, durante a negociação da transação em sua residência, em momento fora de sua vigilância, as duas caixas com dinheiro foram levadas. Diante das informações obtidas foi constatada, em princípio, o crime de Furto mediante fraude.