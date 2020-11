PRF encerra operação e apresenta balanço do feriado prolongado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a Operação Finados, nesta segunda-feira (02). As atividades que se iniciaram na sexta-feira (30), tiveram como objetivo trazer maior segurança e fluidez nas rodovias federais de todo país.

Ao final dos 4 dias de Operação, em Mato Grosso, foram fiscalizados 3.745 veículos, ocupados por 4.234 pessoas.

As infrações mais cometidas pelos condutores ainda são: ultrapassagens indevidas (417 autos), conduzir o veículo sob influência de álcool (39) sendo 16 pessoas detidas por crime, não uso do cinto de segurança tanto para condutores como passageiros (150), e 32 crianças sendo transportadas fora do dispositivo de retenção.

Foram atendidos 29 acidentes. Destes, 3 vidas foram ceifadas e 31 pessoas ficaram feridas de forma leve ou grave.

No combate à criminalidade, a PRF em Mato Grosso recuperou 5 veículos com ocorrências diversas (roubo, furto ou apropriação indébita) e ainda foram retirados de circulação 834,00kg de droga, entre outros crimes identificados pelos policiais.

Além das fiscalizações de trânsito, a PRF fez um trabalho de conscientização aos usuários da rodovia, com a Educação para o Trânsito, principalmente nos deslocamentos no início e final do feriado, devido ao grande fluxo de veículos.