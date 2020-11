Primeira aula presencial do Pré-Enem será neste sábado

A primeira aula presencial oferecida pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) aos alunos da rede pública de ensino que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), acontece neste sábado (07/11), às 8h, no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá.

O projeto Pré-Enem Digital Gold começou no último dia 27 de outubro, com aulas transmitidas pela TV Assembleia, de segunda a sexta-feira, das 7h às 8h e das 19h às 21, e aos sábados das 9h às 10h. Agora, o projeto possui um calendário de aulas presenciais sempre aos sábados, nas cidades polo de Cuiabá, Tangará da Serra, Rondonópolis e Sinop.

As aulas têm o objetivo de preparar os estudantes do 3º ano do ensino médio para o tão esperado Enem, que é a porta de entrada para o ensino superior no País. São esperados cerca de 200 alunos para aprender mais sobre a estrutura de uma boa redação.

As aulas serão disponibilizadas também no canal do Pré-Enem Digital no youtube.