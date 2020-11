Pros dividido adia anuncio de apoio para segundo turno em Cuiabá

Gisela Simona, que disputou a prefeitura de Cuiabá pelo Pros, tinha prometido uma decisão quanto ao apoio dela para o segundo turno pra hoje.

Mas o grupo está dividido. Em reunião dos membros do diretório, 10 optaram por apoiar Abílio Junior, candidato do Podemos, e seis votaram por apoiar Emanuel Pinheiro, do MDB.

Gisela resiste em apoiar Abílio após as falas machistas dele em debates e vídeos para a internet. Uma destas frases foi que “Gisela era uma boa candidata, apesar de ser mulher”.

A decisão ficou para a quinta-feira (19) em entrevista coletiva marcada para as 9 horas. Gisela ficou em terceiro lugar no primeiro turno com pouco mais de 19% dos votos válidos.

Roberto França (Patriota), que ficou em quarto lugar já declarou apoio a Abílio Júnior, assim como o Democratas, partido do candidato a vice de França.

Emanuel conseguiu até o momento o apoio do PP para o segundo turno e tenta atrair PSB e PT.