PT e PDT decidem pela neutralidade; sindicatos vão com Emanuel

Dois partidos decidiram que não irão apoiar nenhum dos candidatos que disputam o 2° turno das eleições municipais em Cuiabá.

PT e PDT anunciaram a decisão no final da tarde desta quinta-feira (19). O PT teve Julier Sebastião como candidato a prefeito, mas que terminou com pouco mais 3% dos votos.

O PDT apoiou Gisela Simona (Pros) com o maestro Fabrício Carvalho de vice no primeiro turno. E a repercussão ruim do apoio da candidata a Abílio Junior (Podemos) neste segundo turno, retirou os trabalhistas do palanque.

No entanto o PSL, que teve Aécio Rodrigues como candidato, oficializou o apoio a Abílio.

Emanuel Pinheiro, que tenta a reeleição pelo MDB, recebeu o apoio oficial do Fórum Sindical nesta quinta-feira. O grupo reuni lideranças de aproximadamente 30 sindicatos de categorias diferentes do serviço público.