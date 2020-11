Reclamação sobre cobrança na conta de luz cresce 40%

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) recebeu 52.531 reclamações em todo o Brasil sobre cobranças na conta de luz, número 40% maior do que o registrado de janeiro a outubro de 2019, quando a Agência recebeu 37.465 reclamações. A pandemia de coronavírus fez com que mais pessoas ficassem em casa e, consequentemente, o número de reclamações aumentassem.

Os dados de 2020 consideram as reclamações enviadas até o dia 26 de outubro deste ano — veja os números mensais em 2019 e 2020.

De acordo com o gráfico enviado pela Aneel, houve um aumento significativo nas reclamações de março para abril, período em que a quarentena começou no país e as pessoas passaram a ficar mais em casa. A partir de julho deste ano, pico do gráfico, o número segue trajetória de queda.

O engenheiro eletricista do Ibape/SP Sérgio Levin afirma que, em função da pandemia, o perfil de consumo de muitos brasileiros foi alterado. Levin diz que o consumo é baseado em um triângulo, sendo as pontas tecnologia, perfil do consumidor e tarifas, impostos e bandeiras.

Como o consumo passou a ser maior em muitas residências em que há pessoas trabalhando ou estudando remotamente, há um desequilíbrio neste triângulo. “As pessoas demandam mais equipamentos elétricos, estão usando mais energia elétrica e usam muito a geladeira, junto com o chuveiro”, afirma Levin.