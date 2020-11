Reeleito como mais votado, Roni Magnani já pensa em voos mais altos

Reeleito para seu terceiro mandato consecutivo como o vereador mais votado de Rondonópolis, com 2.203 votos, Roni Magnani, do Solidariedade, mesmo partido do prefeito também reeleito José Carlos do Pátio, foi entrevistado pelo Portal AgoraMT e falou sobre sua carreira política, sua reeleição consagradora e projetos para o futuro. Para ele, o segredo para ter sucesso nas urnas e se manter no cargo é não se afastar de seus eleitores e o parlamentar já projeta uma possível candidatura para deputado estadual ou federal em 2022.

Eleito pela primeira em 2012, quando obteve 1.831 votos, Roni Magnani, hoje com 34 anos, foi reeleito pela primeira vez em 2016, quando obteve 2.608 votos, ficando em segundo lugar naquele pleito, atrás apenas do agora deputado estadual Thiago Silva (MDB), que naquele ano conseguiu o votação consagradora de 3.264 votos, creditando parte do seu sucesso na política ao fato de sempre ter pertencido a um grupo e de nunca ter se afastado daquelas pessoas que o elegeram.

Como não poderia deixar de ser, o vereador reeleito para o terceiro mandato diz estar á disposição para compor a Mesa Diretora da Câmara, inclusive como presidente, e já projeta uma possível candidatura em 2022, mas sempre deixando claro que isso não se trata de um projeto que dependa exclusivamente de sua decisão pessoal.

Na entrevista, ele também fala de sua relação com os demais atuais vereadores, sua expectativa com relação aos novatos que assumem o mandato no início do próximo ano e da relação com o Executivo, entre outros assuntos.

Confira a íntegra da entrevista: