Rondonópolis não terá Lei Seca nas eleições deste ano

Rondonópolis não terá Lei Seca no final de semana das eleições deste ano. A informação foi repassada pela 10ª Zona eleitoral da cidade.

Com a decisão, os estabelecimentos comerciais estão autorizados a comercializar bebida alcoólica normalmente na véspera e no dia das eleições, no domingo, dia 15 de novembro.

Cabe aos juízes eleitorais determinar ou não a Lei Seca nos municípios de sua atuação. O magistrado decide a medida quando as circunstâncias e histórico no município demonstram sua necessidade para garantir que o processo eleitoral de votação, apuração e totalização, ocorram sem maiores contratempos.

SEGURANÇA

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) vai empregar este ano 4.523 profissionais nos 141 municípios durante as eleições municipais e a suplementar do Senado Federal.

Ao todo, 1347 viaturas, três helicópteros e três aviões darão suporte às ações de prevenção e repressão aos crimes eleitorais.

Mais de 2,3 milhões de eleitores devem comparecer nos 1.478 postos de votação e 57 zonas eleitorais.