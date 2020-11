Rondonópolis recebe evento de logística e multimodalidade

Rondonópolis vai receber nos dias 9 e 10 de novembro, o Centro-Oeste Export. O evento reunirá, presencial e virtualmente, especialistas, dirigentes de entidades, empresários e autoridades para discutir a logística e multimodalidade do país.

Esses debates ocorrem em palestras e painéis e abordarão temas regionais, como os ligados aos modais rodoviário, ferroviário e hidroviário; potencial econômico e estratégico da região; como fundos de investimento podem atuar nesse desenvolvimento; e ainda a exportação de produtos e a competitividade da produção agropecuária no exterior.

Um número restrito de pessoas estará no Hotel Confort Rondonópolis, de onde serão geradas as imagens. Todos seguirão as normas sanitárias impostas pela pandemia. O público poderá assistir as transmissões online bastando para isso realizar um breve cadastro já disponível no endereço http://bit.ly/AssistaCentroOesteExport

Tanto a inscrição quanto a transmissão dos painéis a palestras são gratuitas.

Detentora do segundo maior PIB do Mato Grosso, Rondonópolis é conhecida no Brasil todo pelo seu desempenho agropecuário, que lhe garante a liderança no Estado em exportações.

A diversificação de sua indústria também vem rendendo muitos frutos e títulos, já que a cidade é o maior polo de esmagamento, refino e envaze de óleo de soja do Brasil; maior produção estadual de ração e suplementos animais; maior polo misturador de fertilizantes do interior brasileiro; detém frigoríficos com padrões internacionais e ainda vem se consolidando com um polo têxtil da região.

Fórum Brasil Export

O Centro-Oeste Export é um dos cinco fóruns regionais do Brasil Export, que terá um grande encontro nacional nos dias 23 e 24 de novembro próximos, em Brasília. O objetivo do Brasil Export em descentralizar os eventos é o de amplificar o debate das questões de infraestrutura e logística portuária para todas as regiões, respeitando suas diferenças locais e especificidade de modais.