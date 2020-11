Rondonópolis registra 3 mortes por Covid-19 somente nesta sexta-feira

O boletim divulgado pela Prefeitura Municipal mostra que Rondonópolis registrou somente nesta sexta-feira (13) três óbitos em decorrência da Covid-19.

Uma mulher de 82 anos morreu no Hospital Santa Casa. O outro óbito foi de um homem de 75 anos no Hospital Regional e o 3º também de um homem com 68 anos que estava no hospital Unimed. Todos os pacientes tinham comorbidades.

O número de óbitos subiu para 358 e 129 pessoas estão com o vírus ativo no momento. 11.870 pessoas já foram confirmadas com a doença e 11.383 já se recuperaram.

A taxa de ocupação dos leitos públicos de UTI voltou a sua capacidade máxima de lotação. Os leitos privados estão com uma taxa de 66,7%.

Nas enfermarias, que são para casos mais leves, a taxa de ocupação está em 14,5% e 36,4% para públicas e privadas.

O boletim apresenta os dados oficiais do município obtidos através da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis