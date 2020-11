Rondonópolis registra mais uma morte por Covid e MT totaliza 4.040 óbitos

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde deste sábado (14.11), 152.129 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 4.040 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.

Foram notificadas 236 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado. Dos 152.129 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 4.911 estão em isolamento domiciliar e 142.755 estão recuperados.

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 120 internações em UTIs públicas e 122 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 29,78% para UTIs adulto e em 14% para enfermarias adulto.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (32.107), Rondonópolis (11.894), Várzea Grande (10.992), Sinop (7.863), Sorriso (6.570), Lucas do Rio Verde (6.028), Tangará da Serra (5.920), Primavera do Leste (5 123), Cáceres (3.574) e Nova Mutum (3.190).

O documento ainda aponta que um total de 119.830 amostras já foram avaliadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-MT) e que, atualmente, restam 147 amostras em análise laboratorial.

Em Rondonópolis que é a segunda cidade com mais casos do Estado, consta 11.894 registros confirmados, desses 11.448 pacientes se recuperaram, há ainda 87 casos ativos e 359 óbitos em decorrência do vírus Covid – 19.

Nas últimas 24h, um idoso de 81 anos que estava internado no Hospital Regional morreu devido ao agravo do Coronavírus.