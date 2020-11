Sabia que água de arroz é ótima para os cabelos

Você sabe como tratar o cabelo com água de arroz? Em todo caso, é um truque muito antigo usado pelas mulheres asiáticas, principalmente para fazer o cabelo crescer mais rápido. Contamos a vocês tudo sobre este método que mais uma vez falamos hoje.

A água de arroz é perfeita para ser utilizada como tratamento de beleza. Tem muitos benefícios para a nossa pele e os seus problemas de pele (irritações cutâneas, eczema, acne da face ou do corpo, queimaduras solares, etc.). Mas a água de arroz não é mágica apenas para a nossa pele. A água de arroz também pode nos ajudar a cuidar do cabelo. Que resultados o uso de água de arroz promete? Cabelo mais bonito e muito mais saudável.

Na verdade, a água de arroz é uma solução milagrosa 100% natural para o nosso cabelo e, por boas razões, tem vários benefícios., a água de arroz ajuda a dar brilho aos cabelos e torná-los mais fortes, mais brilhantes. Ao mesmo tempo, essa água contém vitaminas, minerais e antioxidantes. Tudo o que você precisa para reviver a fibra capilar.

Água de arroz como condicionador de cabelo (ou água de enxágue)

A água do arroz pode ser usada como uma espécie de condicionador ou água de enxágue. Ou seja, em vez de terminar sua rotina de cuidados com os cabelos com um dos chamados condicionadores “clássicos”, você usa água de arroz. Uma ou duas vezes por semana, durante a lavagem do cabelo, aproveite os benefícios desta poção mágica. Após massagear o couro cabeludo com o shampoo habitual, enxágue o produto com a água do chuveiro. Em seguida, despeje o equivalente a um copo de água de arroz em seu cabelo. Deixe por 5 a 10 minutos, como uma máscara, depois enxágue novamente com água limpa. Em seguida, torça o cabelo, seque-o e admire o resultado. Muito brilho.

Água de arroz como tratamento para o couro cabeludo

Aplicada ao nosso cabelo, a água de arroz é, portanto, um excelente cuidado para o cabelo. Mas também é possível usar diretamente no couro cabeludo. A água de arroz terá então outras virtudes. Para descobri-los, aplique, com uma pipeta ou pincel, água de arroz em todo o crânio. Deixe esta loção 100% natural por entre 30 minutos ou 1 hora. Enxágue o cabelo e limpe-o com o shampoo usual. Realize este tratamento uma vez por semana para melhores resultados. A água do arroz é conhecida por fazer o cabelo crescer mais rápido, reduzir a caspa e eliminar os piolhos.

Como preparar água de arroz para o cabelo?

O método para preparar água de arroz para cabelos em casa é bastante rápido e realmente muito simples. Basta cozinhar o arroz (previamente enxaguado e escorrido) em grande volume de água, como de costume. Você então coleta a água do cozimento e pode usá-la.