Saiba quem são os vereadores eleitos em Rondonópolis

Rondonópolis elegeu neste domingo os 21 vereadores que fará a composição da Câmara Municipal por quatro anos a partir do dia 1° de janeiro de 2021.

A surpresa destas eleições em Rondonópolis são as duas mulheres eleitas que vão compor o Poder Legislativo, Marildes Fernandes (PSB) com 1.101 votos e Kalymka Meirelles (Republicanos) com 823 votos.

Nessas eleições também foram reeleitos oito vereadores sendo eles Roni Magnani (SOLIDARIEDADE), Batista da Coder (SOLIDARIEDADE), Reginaldo Santos (SOLIDARIEDADE), Adonias Fernandes (MDB), Subtenente Guinâncio (PSDB), Claudio da Farmácia (MDB), Roni Cardoso (PSD) e Beto do Amendoim (PTB).

Confira quem são os 21 vereadores eleitos em Rondonópolis.