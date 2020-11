Sargento da PM é assassinado pelo próprio filho em Mato Grosso

Um adolescente de 17 anos atirou e matou o próprio pai nesta quarta-feira (25), na cidade de Cáceres-MT. A vítima é sargento da Polícia Militar aposentado Ezio da Silva Leal, de 51 anos. O suspeito foi detido e a arma de fogo apreendida.

Segundo informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), a PM foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na casa de um policial. No endereço, os colegas de profissão encontraram o homem baleado. A vítima foi socorrida na própria viatura da corporação, porém não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Em diligências, o adolescente foi detido por equipe da equipe da Força Tática. Ele disse que avia entregado a arma do crime para seu tio. O suspeito foi encaminhado até o CISC.

Na delegacia, os policiais foram informados que a pistola estava no local onde aconteceu a cena do crime. Eles retornaram no endereço e localizaram a arma.

Uma testemunha disse em depoimento que o primeiro disparo efetuado pelo filho contra o próprio pai atingiu a parte frontal, entre o tórax e o abdômen, (lado direito), logo após o suspeito efetuou mais cinco disparos contra a vítima.

O motivo do crime segundo a Polícia, foi uma discussão familiar que será apurada pela divisão de homicídio da 1DP.