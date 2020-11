Secretário de Saúde pede exoneração

O secretário de Saúde Rondonópolis, Marcus Vinicius das Neves Lima, pediu exoneração do cargo. A informação é da assessoria de comunicação da prefeitura, mas não há mais informações sobre os motivos que levaram ele a tomar a decisão.

Marcus Vinícius está no cargo desde meados deste ano, substituindo Izalba Albuquerque, que foi afastada pela Justiça por conta da suspeita de compras irregulares. Ainda não se sabe os motivos que levaram o secretário a pedir para sair do cargo, nem se o prefeito aceitou a exoneração do mesmo, e muito menos quem irá substituí-lo.

Nos poucos meses que ficou como secretário, Marcus Vinícius sempre teve uma postura coerente e não se envolveu em escândalos ou polêmicas desnecessárias, tendo conseguido administrar bem a crise sanitária imposta pelo novo coronavírus. Mas como seria natural, as críticas foram muitas e o desgaste na mesma proporção.