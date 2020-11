Segundo mais votado deve assumir Agricultura; Juary volta à Câmara

Como já vinha sendo cogitado nos bastidores da política rondonopolitana, o vereador eleito Adilson Nunes de Vasconcelos, o Adilson do Naboreiro (SD), deve, logo após tomar posse no mandato, pedir afastamento do mesmo e assumir a Secretaria Municipal de Agricultura. Segundo mais votado no último dia 15, com 2.195 votos, ele tem como primeiro suplente o atual vereador Juary Miranda, que não conseguiu se reeleger e que deverá ficar á frente do mandato.

A decisão à princípio parece ser muito acertada, pois se trata de uma pessoa que conhece a realidade dos pequenos agricultores e as dificuldades vividas pelas famílias que vivem na zona rural do município.

Com isso, o prefeito José Carlos do Pátio, que é do mesmo partido que o futuro secretário, prestigiará seu líder na Câmara, que não conseguiu se reeleger, ficando na primeira suplência. Muito fiel à Pátio e um amigo de longa data, Juary certamente será um importante reforço para a administração municipal, pois é muito querido e respeitado pelos demais vereadores.

Não será surpresa se o prefeito decidir convidar outros vereadores para assumir cargos no Executivo, sempre pensando em dar chances aos suplentes de mostrarem serviço para seus eleitores, mas Pátio também pode convocar suplentes para assumir cargos importantes na gestão, como Sílvio Negri (PSD), que inclusive já foi secretário de Educação num passado próximo.

Aos poucos, os nomes vão surgindo e o prefeito já começa a montar seu futuro secretariado, dessa vez com certeza cedendo mais espaço para o PSD, partido do deputado Ondanir Bortolini, o Nininho, um dos mais importantes apoiadores de Pátio, tendo inclusive indicado seu vice, Aylon Arruda.

Vamos acompanhar…