Seis candidatos a vereador em Cuiabá não tiveram nenhum voto

Não foram apenas os candidatos do presidente Jair Bolsonaro que fracassaram nas urnas em Mato Grosso. Influencers não repetiram com os eleitores do estado a popularidade das redes sociais. Gato Louco e Marcos BBB estão entre os que tentaram vagas em Câmeras de Vereadores e perderam.

Mas os desempenhos não foram dos piores. Ruim mesmo foi para seis candidatos que não tiveram nemhum voto na disputa pelo legislativo da capital de Mato Grosso.

Cinco são de um mesmo partido, o PMB (Partido da Mulher Brasileira) e um do PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro).

José Ribeiro, Elizabel, Ana Pedroso, Milton, José Eder e Juliane Carvalho são todos moradores de Cuiabá, se candidataram e sequer votaram em si mesmos.

Três candidatas tiveram apenas dois votos. Já em Várzea Grande doze candidatos a câmara não tiveram nenhum voto e mais uma vez filiados do PMB estão na lista.

Entre os 12 “zerados” na cidade, cinco são do PMB.

Em Rondonópolis apenas uma das candidata a vereadora não somou nenhum voto. Crislaine disputou a eleição pelo Rede Solidariedade e não somou nenhum voto, nem o dela.

Quanto aos influencers, Gato Louco somou 445 votos e ficou como suplente do Podemos. Em Sorriso, o ex-BBB Marcos somou 497 votos pelo Solidariedade, insuficientes até para a suplência.