Seis locais de votação tiveram mudanças para este domingo

Quem irá votar neste domingo (15) nas eleições municipais e para o Senado deve ficar atento. Somente em Rondonópolis, seis locais de votação foram mudados.

Os eleitores que votavam na escola Aparecido de Souza Vetorasso foram transferidos para a escola Gisélio da Nobrega. Os da escola Marechal Dutra foram transferidos para a Unic, localizada no centro.

Quem votava na escola 13 de junho agora irá votar na escola Emanuel Pinheiro. Os eleitores da escola José Rodrigues dos Santos foram para a Cmei Augustim Alves de Oliveira.

As seções 59,126,186,192,200 e 208 que estavam na escola Maria de Lima Cadidé foram levadas para o Cefapro, localizado no bairro Padre Rodolfo. Já as seções 228,229,230 e 231 que eram na escola Mario de Andrade foram para a Umei Charmene Rosa da Silva.

De acordo com o Juiz da 10ª Zona Eleitonal, Renan Nascimento, os locais não estavam bem dispostos para receber os eleitores e por isso houve a mudança.

Os locais de votação podem ser consultados pelo aplicativo e-título ou pelo site www.tre-mt.jus.br/eleitor/consulta-locais-de-votacao.