SES regulariza o fornecimento de materiais no Hospital Regional de Rondonópolis

A Secretaria de Saúde respondeu o requerimento do deputado Claudinei sobre a falta somente de materiais de órteses, próteses e material especial

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) obteve resposta ao requerimento de n.º 548/2020 pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES), em que solicitou informações sobre a falta de materiais no Hospital Regional Irmã Elza Giovanella, em Rondonópolis (MT), que impediam a realização de procedimentos cirúrgicos em pacientes internados na unidade.

Conforme o documento emitido pela SES e assinado pelo secretário de Saúde, Gilberto de Figueiredo, a Superintendência de Gestão e Acompanhamento de Serviços Hospitalares informou que não havia exatamente a falta de materiais na unidade e, sim, de órteses, próteses e materiais especiais (OPMEs) que são disponibilizados de forma individual para cada paciente, o que exige um controle diferenciado em relação a outros itens hospitalares.

No documento também é informado que desde o dia 19 de outubro deste ano, a situação foi normalizada com o fornecimento de OPMEs pela empresa Síntese Comercial Hospitalar que é uma das empresas contratadas pela SES via processo licitatório.

“Este requerimento fiz no mês passado, cobrando informações e providências na questão das cirurgias ortopédicas de acidentados que estão ou estavam aguardando procedimentos cirúrgicos por falta de materiais. Recebi o ofício da Secretaria de Saúde, onde esclarece que são itens específicos utilizados para intervenção médica”, explica Claudinei.

O Hospital Regional de Saúde de Rondonópolis é referência na região sul de Mato Grosso, que realiza atendimento por meio da Central de Regulação, Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ou Unidades Básicas de Saúde (UBS).