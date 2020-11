Silvio Fávero cobra convocação de aprovados para atuar no Sistema Sócio Educativo

Com o intuito de reforçar a segurança pública no estado de Mato Grosso, com atenção especial ao Sistema Sócio Educativo, o deputado estadual Silvio Fávero (PSL) tem se articulado e cobrado veementemente da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) a imediata convocação de ao menos 200 servidores aprovados no concurso público para cadastro de reserva do Sistema Penitenciário.

A convocação se justifica, na avaliação do parlamentar, pelo fato do Sistema Socioeducativo possuir um grande déficit na prestação de serviços básicos à população. “Encaminhei o documento para que seja providenciada essa convocação o mais breve possível, tendo em vista a falta de profissionais necessários para funcionamento regular das unidades estaduais”, argumentou Silvio Fávero.

Ainda de acordo com o deputado estadual, a ação também é justificada para que sejam adotado os protocolos de segurança exigidos pela SESP, tendo em vista o encerramento dos contratos dos servidores terceirizados e sem possibilidade de prorrogação. “É notório que cada unidade socioeducativa possui quantidade diferente de reeducandos, então, desse modo, faço essa solicitação para que os concursados sejam lotados conforme a demanda que cada unidade necessita”, completou Silvio.

Casa Semi Liberdade – Ainda com foco no Sistema Sócio Educativo, Silvio Fávero disponibilizou Emenda Parlamentar, através da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT), no valor de R$ 90 mil, para a construção da Casa da Semi Liberdade, no município de Lucas do Rio Verde.

O local será utilizado para abrigar servidores do Sistema Socioeducativo e adolescentes que estão em conflito com a Lei, e tem como prazo de execução um período de seis meses. A obra é parte do cronograma de investimentos na Segurança Pública da SESP para o ano de 2021 em todo o Estado de Mato Grosso.