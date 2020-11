Simone e Simaria anunciam data de novo EP

Simone e Simaria anunciaram a data de lançamento do 1º EP do projeto Debaixo do Meu Telhado.

As quatro faixas serão apresentadas no dia 27 de novembro no YouTube e em todas as plataformas de streaming.

A reportagem do R7 apurou que que as gravações do novo trabalha aconteceram na casa de Simone, em um condomínio de luxo, em Alphaville, São Paulo.

“Meus amores, estamos muito ansiosas por esse lançamento que foi feito com todo carinho para vocês, nossos maiores incentivadores e que estão sempre ao nosso lado. Esse projeto é especial”, disse Simaria, por meio de texto enviado à imprensa.