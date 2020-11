Sthefany Brito deixa maternidade após primeiro filho

A atriz Sthefany Brito deixou a maternidade, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (3), dois dias após nascimento do primeiro filho, Antônio Enrico.

O herdeiro é fruto do relacionamento dela com Igor Raschkovsky, e veio ao mundo no domingo (1º).

Em publicação nas redes sociais, no domingo, Sthefany postou as primeira fotos do pequeno. “01.11.2020. O dia mais feliz das nossas vidas!”, diz a legenda.

Nos comentários, famosas deram felicitações à família. “Stheeeeeeee! Que felicidade! Não vejo a hora de conhecer que amor! Muita saúde e muito amor pra Enrico!!!!”, escreveu Giovanna Ewbank. “Parabéns mamãe! Deus abençoe grandemente essa família linda”, comentou Camilla Camargo.