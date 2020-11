Suspeito de participação no assassinato de jornalista é preso pela Polícia Civil

Foi preso na manhã dessa quinta-feira (26) um dos suspeitos de participação na execução do jornalista Edney Menezes, ocorrida no último dia 15 de novembro na cidade de Peixoto de Azevedo, extremo norte do estado. Valdiran de Oliveira Brito, de 23 anos, foi preso em sua residência e com ele os policiais apreenderam roupas, telefones celulares e a moto que possivelmente teria sido usado para a prática do crime.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime, mas a polícia já procura por outros dois envolvidos no crime, que já tiveram mandado de prisão expedidos contra si, e devem ser presos nos próximos dias.

O crime bárbaro e frio aconteceu por volta de 22h da noite de 15 de novembro e foi filmado por uma câmera de vigilância que fica próximo do local do crime e mostra o jornalista parando seu veículo para uma pessoa descer do mesmo e logo em seguida dois homens se aproximam do carro em uma moto, param ao lado do veículo e o passageiro dispara quatro tiros contra o jornalista, três dos quais atingiram a cabeça do jornalista, que morreu no local.

Edney Menezes tinha 44 anos e tinha atuado profissionalmente na eleição municipal da cidade.