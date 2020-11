“Tenho medo de sair de casa, pois sei que ele está livre” diz ex de agente prisional

Hoje (11) é mais um dia em que a ex-companheira do Agente Penitenciário Edson Batista Alves, 35 anos, fica apreensiva. O suspeito será ouvido mais uma vez pela Justiça sobre o caso em que é acusado de agredir e torturar a vítima e o filho dela de apenas 6 anos.

A criança teve um dos braços quebrados e, segundo relatos da vítima, tinha sua cabeça colocada dentro do vaso sanitário durante tentativas de afogamento.

Ela reclama que nem ela e nem a criança ainda foram ouvidos no caso e que mesmo descumprindo as medidas protetivas nada foi feito contra o acusado “Ele descumpriu todas as medidas e nem podia vir a Rondonópolis, mas nada foi feito” afirmou a vítima em entrevista.

Outro ponto apontado por ela é que depois de tudo que aconteceu ele continua solto e sem o uso de tornozeleira “Tenho medo de sair com meu filho pois sei que ele está livre. Não saio e não tenho vida social”.

A equipe tentou localizar o advogado de defesa do suspeito, mas não obteve êxito. O espaço fica aberto para o acusado se manifestar.