Thiago Muniz comemora resultado de pesquisa e diz acreditar em virada 

O candidato a prefeito de Rondonópolis, Thiago Muniz (DEM), comemorou o resultado da pesquisa divulgada pelo Instituto Segmenta, que o coloca em segundo lugar no páreo, logo atrás do prefeito José Carlos do Pátio (SD), candidato à reeleição. Faltando poucas horas para a abertura da votação, ele diz estar confiante numa virada e diz acreditar na possibilidade de vitória no pleito eleitoral.

“Eu recebo com alegria essa notícia. A pesquisa é o retrato de um momento e essa pesquisa foi feita a quatro dias atrás, ainda não tínhamos tido o debate de uma emissora de TV. Eu acredito que hoje o nosso quadro é muito melhor que o mostrado nessa pesquisa”, disse o candidato.

Thiago Muniz diz estar andando muito e que irá pedir votos até o último minuto antes da abertura das urnas. “Tem um sentimento de mudança muito grande na cidade e num novo momento de desenvolvimento. E as pessoas estão entendendo que o nosso perfil se encaixa perfeitamente como a pessoa certa pra conduzir a cidade pelos próximos anos, devido eu ser jovem, empreendedor, qualificado e conhecedor tanto da máquina pública quanto no setor privado, com uma visão diferente do atual gestor. E isso está refletindo nas ruas e vejo que temos grande chances de vencer essas eleições”, disparou.

A pesquisa Segmenta coloca Pátio em primeiro lugar com 21,25% das intenções de voto, na modalidade estimulada, com Thiago Muniz na sequência, com 17,5%, empatados tecnicamente dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 4% para mais ou para menos. Já quando considerados apenas os votos válidos, que excluem os indecisos, votos nulos e brancos, Pátio mantem a dianteira, com 26,4% das intenções de voto, mas continua empatado dentro da margem de erro, já que Thiago Muniz aparece com 21,74%.

A pesquisa ouviu 400 eleitores entre os dias 9 e 12 de novembro e utilizou a técnica Survey. Ela está registrada na Justiça eleitoral com o número MT-05073/2020. O intervalo de confiança da pesquisa é de 95%, o que significa dizer que se fossem realizadas 100 pesquisas, em 95 delas os resultados os mesmos apresentados.