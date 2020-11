Thiago Muniz diz ter saído vitorioso das urnas e projeta candidatura para 2022

Quarto colocado na disputa eleitoral deste ano em Rondonópolis, o vereador e empresário Thiago Muniz (DEM) diz não se sentir derrotado pelas urnas e demonstra interesse em continuar na política. Com a expressiva votação de 13.844 votos, numa eleição bastante disputada e com número recorde de candidatos, ele conversou com o Portal AgoraMT e falou de seus projetos para o futuro.

Para ele, devido à sua candidatura ter sido a última a ser lançada e pelas características peculiares da eleição, com o prefeito José Carlos do Pátio (SD) como franco favorito, a sua votação significou uma vitória. “Eu gostei muito de ter disputado a prefeitura. Foi uma eleição que tive uma satisfação muito grande de poder liderar uma chapa com o maior tempo de televisão, que nós conseguimos montar com as novas lideranças da cidade. Tanto eu quanto o deputado Thiago Silva, o próprio Ibrahim (Zaher), que foi nosso candidato a vice, ampliando com o PSC do empresário Neles Farias. Foram muitas adesões para uma campanha que começou a 60 dias atrás, fui o último a decidir ser candidato, mas a gente já vinha conversando nesse grupo que chamamos de nova geração e entendemos que a gente tinha obrigação de apresentar um candidato para a população de Rondonópolis”, afirmou.

Dessa forma, ele se mostrou satisfeito com a votação recebida. “Eu era desconhecido de boa parte da população e eles puderam conhecer melhor o Thiago Muniz, que é um jovem empreendedor, graças à Deus, com a vida limpa, tanto nos negócios privados quanto na vida pública”, completou.

Sobre o futuro, Thiago Muniz diz que pretende intensificar o contato com eleitores e com lideranças populares, visando ganhar musculatura para novas disputas eleitorais. “Nossa família, a família Muniz, sempre esteve á frente na política, principalmente o ex-prefeito Percival Muniz, com uma atuação muito forte no campo popular. Então, qual que é o meu desejo e vou trabalhar para isso: eu vou ocupar esse campo popular que foi ocupado muito pelo trabalho do prefeito atual, que também tem um segmento popular muito forte, e que não pode mais disputar a eleição, já foi reeleito”, declarou.

“Eu acho que a cidade está trocando o tecido político. Com certeza as lideranças emergentes, mais jovens, estão aflorando e tem que ocupar os espaços, eu sou um soldado pronto para a batalha. Talvez não para deputado estadual, pois seria uma deslealdade com o deputado Thiago Silva, que foi o coordenador geral da nossa campanha. Mas uma campanha para federal mexe muito com meus sentimentos. Estou pronto”, disparou Thiago Muniz.

Ele ainda falou sobre sua relação com o prefeito reeleito, sobre a nova composição da Câmara Municipal e outros assuntos. Confira a íntegra da entrevista: