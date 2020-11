Todos os candidatos a prefeito confirmaram presença em debate da Record

Tudo pronto para a realização do debate promovido pela TV Record com os candidatos a prefeito de Rondonópolis, que deve contar com a presença de todos os oito candidatos que concorrem ao cargo. O debate acontece na noite desse sábado (7) e a expectativa é de um debate politizado e de alto nível, que esclareça o eleitorado para definir em quem votar para ser o próximo gestor da cidade.

De acordo com a jornalista Míriam Trento, diretora de Jornalismo do Grupo Agora, que engloba a TV Cidade Record, a Rádio Jovem Pan, e o Portal AgoraMT, o objetivo do debate é munir o eleitor rondonopolitano de informações para que possa escolher de forma consciente o seu candidato a prefeito da cidade. “Nós queremos expor para a população os candidatos, para que o eleitor possa conhecer melhor, quem são, quais são suas propostas, para que no dia 15 de novembro ele consiga escolher com mais segurança”, declarou.

Ainda de acordo com a jornalista, a expectativa da organização do evento é contar com a presença de todos os candidatos e que os debates se mantenham no campo das propostas. “Temos a confirmação da presença de todos os candidatos a prefeito de Rondonópolis, assinaram um termo confirmando a presença, e esperamos que todos venham, porque dessa forma a população conseguirá ter mais elementos para decidir o seu voto e o que que cada um tem como proposta. E esperamos que todos mantenham o nível elevado do debate, com mais informações, para que aqueles que ainda não decidiram seu voto possam fazer isso com segurança”, completou.

A recomendação é que os candidatos e apoiadores não provoquem aglomerações nas proximidades do local de realização do debate, para evitar a propagação do coronavírus. “Nós resolvemos fazer esse debate mesmo com a pandemia e estamos tomando todos os cuidados e seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde. Então, pedimos que os eleitores e apoiadores não se aglomerem nos portões da TV para evitar a propagação da doença”, conclui Míriam Trento.

Sobre o debate

O debate da TV Record com os candidatos a prefeito de Rondonópolis acontece na noite desse sábado, a partir das 19h40, terá duas horas de duração e será transmitido pelo Facebook da TV Record e do Portal AgoraMT. Ele será apresentado e mediado pelo jornalista e apresentador Lucas Ferraz, que apresenta todos os dias o programa Cidade Agora.