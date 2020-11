Trezentos quilos de maconha são apreendidos pela Polícia Civil

Em torno de 300 quilos de maconha foram apreendidos na tarde desta quinta-feira (19) pela Delegacia Especializada de Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil de Mato Grosso, em uma residência no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá.

Os policiais civis da unidade especializada chegaram à localização do entorpecente após receber a informação da Delegacia de Diamantino de que havia uma casa em Cuiabá que servia de depósito para a droga.

A equipe de investigação da DRE realizou diligências no bairro e conseguiu chegar à residência onde foram localizados 350 tabletes do entorpecente, que devem pesar aproximadamente 300 quilos de maconha.

De acordo com o delegado Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, o entorpecente passará por perícia da Politec. As investigações terão continuidade para identificar e prender o responsável pela substância ilícita e os envolvidos com a droga apreendida.

Droga em carga de milho

Esta é a segunda grande apreensão de entorpecentes em uma semana realizada na região metropolitana de Cuiabá, totalizando junto com a droga localizada nesta quinta-feira, mais de uma tonelada entre maconha e cloridrato de cocaína.

No dia 12 de novembro, a equipe da DRE aprendeu em um caminhão bitrem 450 tabletes de cocaína escondidos em uma carga de milho. O veículo foi abordado pelos policiais civis na Rodovia dos Imigrantes, próximo à entrada do bairro São Matheus, em Várzea Grande. Em checagem a uma denúncia recebida, os policiais abordaram o motorista e depois de busca no veículo encontraram os fardos da droga escondidos em meio à carga do grão.

O suspeito apresentou informações desencontradas sobre a carga transportada e disse que o milho, embarcado em Nova Mutum seria descarregado em Cuiabá. Contudo, a nota fiscal do carregamento de grãos apontava como destino final um armazém no município de Mogi Guaçu (SP).