Trio com 7 passagens é preso com pistola furtada em Guiratinga

Dois homens e uma mulher foram presos na noite deste sábado (28), após serem abordados com uma pistola 380 com registro de furto na cidade de Guiratinga-MT. O trio estava em um veículo que foi abordado nas proximidades da escola Silvestre, em Rondonópolis-MT.

De acordo com as informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), os funcionários de um posto de combustível acionaram a Polícia, depois que perceberam que o motorista de um automóvel chegou armado no local, ameaçando uma mulher.

Durante rondas pela região da Vila Operária os policiais localizaram o veículo e identificaram os suspeitos. A arma foi apreendida.

Ainda de acordo com as informações, durante busca pessoal na residência de um dos suspeitos, a PM apreendeu dinheiro, folhas com anotações e muitos aparelhos celulares.

Conforme a Polícia, juntos, os suspeitos possuem mais de sete passagens criminais por porte ilegal de arma de fogo, formação de quadrilha, furto, tráfico de drogas, estelionato e ameaça.