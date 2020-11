TSE afirma que falha na apuração não se repetirá no 2º turno

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) afirmou nesta terça-feira (17), em nota, que a falha técnica responsável pelo atraso de 2h30 na divulgação dos resultados do primeiro turno das Eleições 2020 “não se repetirá” no segundo turno.

“Até o dia 29 de novembro, toda a equipe está focada na definição de providências para evitar incidente semelhante na apuração e totalização dos resultados do segundo turno”, afirma o documento.

O órgão justifica que o atraso foi causado pela falha em um recurso de inteligência artificial existente em um otimizador da empresa de tecnologia Oracle, que oferece sistemas de gerenciadores de banco de dados. O sistema foi alterado por recomendação da PF (Polícia Federal).

A nota explica ainda que, até 2018, os votos eram totalizados em cada um dos Estados e encaminhados ao TSE, a quem cabia apenas totalizar e divulgar os resultados no caso das eleições presidenciais.

A Justiça Eleitoral ressalta que o banco de dados da Oracle é utilizado por todos os 27 TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) há mais de uma década e a empresa sempre foi a única contratada nas votações eletrônicas, iniciadas em 1996. De acordo com o TSE, a empresa foi afetada neste ano pela pandemia do novo coronavírus e entregou o equipamento com cerca de um mês de atraso.

Incidentes

O TSE explica que a Oracle disponibiliza ao TSE um servidor principal formado por oito núcleos e, durante a totalização dos votos no último domingo “observou-se o desligamento de um dos oito nós de processamento do servidor principal”, diz a nota.

“Esse incidente no componente de hardware ocorreu de forma simultânea à verificação na lentidão na totalização dos resultados, o que levou a equipe da Tecnologia da Informação do TSE a considerá-lo como possível causa para a demora”, relata.