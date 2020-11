TSE não vê inegibilidade e libera candidatura de Taques ao Senado

O Tribunal Superior Eleitora (TSE) reverteu a impugnação do registro da candidatura do ex-governador Pedro Taques (SD), que tinha sido indeferida por conta do uso político da Caravana da Transformação em 2018 e de ter cometido conduta vedada ao gestor público. A decisão foi assinada pelo ministro Mauro Campbell Marques no domingo (8), que entendeu que não houve distribuição gratuita de bens durante a Caravana.

A defesa de Taques argumentou que o candidato estaria elegível, já que nem todos os recursos impetrados pela mesma referentes ao caso foram julgadas, tese que acabou por ser acatada pelo TSE, que determinou ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que efetive o registro de sua candidatura. Dessa forma, ele está liberado para fazer sua campanha eleitoral. Anteriormente, ele fazia campanha amparado por uma liminar.