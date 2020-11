PSF Itamaraty e Parque das Rosas atendem em plantão

A Secretaria Municipal de Saúde comunica a população de Rondonópolis, que as unidades de saúde integrantes do Projeto Sentinela de combate ao Coronavírus, que estarão de plantão neste fim de semana serão a Policlínica Itamaraty e PSF Parque das Rosas.

No sábado, a população pode procurar a unidade da Policlínica do Itamaraty, das 6h ao meio-dia. No domingo, o plantão continua no PSF Parque das Rosas também de 6h ao meio-dia atendendo as pessoas suspeitas de contaminação pelo Coronavírus, ou que apresentem sintomas similares como: dificuldades respiratórias, para consultas, exames, e encaminhamento para tratamento, em caso de testagem positiva.

Importante lembrar do uso obrigatório de máscara e manter o distanciamento social.