Uso de máscara e própria caneta: saiba tudo antes do 2º turno

Diante da pandemia de covid-19, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) cunhou recomendações próprias para as eleições municipais de 2020, cujo segundo turno ocorre neste domingo (29) em 57 cidades, visando os cuidados com as recomendações sanitárias para evitar a exposição ao novo coronavírus.

Para ir à seção eleitoral, será obrigatório o uso de máscaras. O órgão recomenda também que cada eleitor leve de sua casa uma caneta para assinar o caderno de votação.

Outra recomendação da Justiça Eleitoral é que se evite ir ao local de votação com crianças e acompanhantes para evitar aglomerações.

Além disso, como em outas eleições, é obrigatório que o eleitor vá com um documento com foto, como título de eleitor, passaporte, carteira de habilitação ou de trabalho. Certidões de casamento ou nascimento não são válidas. O aplicativo e-Título também pode ser usado para se identificar no local de votação.

É permitido, ainda, o uso de uma cola com nome e número do candidato.

A votação ocorre das 7h às 17h, com horário preferencial a idosos das 7h às 10h.