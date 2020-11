Vale a pena congelar óvulos após os 40 anos?

A atriz Ellen Rocche, de 41 anos, contou que congelou óvulos para futuramente poder ter filhos, se assim ela quiser. Entretanto, nessa faixa etária a chance de engravidar diminui para 30%, de acordo com o ginecologista e obstetra Geraldo Caldeira, membro da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia).

O especialista afirma que o ideal é fazer o congelamento até os 35 anos, período em que os gametas femininos ainda têm boa qualidade.

“Depois dos 37 [anos] a qualidade piora, porque o óvulo vai ficando velho. Ele faz aniversário junto com a mulher. Então, uma paciente de 35 anos tem um óvulo com a mesma idade”, explica.

Segundo ele, envelhecimento dos óvulos aumenta o risco de aborto espontâneo e de alterações no número de cromossomos – fenômeno chamado de aneuploidia -, que leva a síndromes genéticas, como a de Down.

Por isso, Caldeira recomenda que antes de engravidar, mulheres com 38 anos ou mais façam um exame chamado PGT (teste genético pré-implantacional), que analisa a quantidade de material genético do embrião e, assim, permite identificar possíveis mutações.

De qualquer maneira, não há garantia total de que a gravidez será bem-sucedida. “Não existe taxa de sucesso acima de 70%. Mas quando a gente colhe óvulos de uma paciente jovem, essa porcentagem é muito grande”, destaca.

Como os óvulos são coletados?

A coleta de óvulos é realizada por meio de um ultrassom transvaginal. “A paciente é submetida a uma sedação. A gente pega uma agulha fina e comprida e com o ultrassom vai guiando essa agulha”, descreve o médico. O processo dura no máximo 20 minutos.

Antes desse procedimento, a ovulação da mulher é estimulada por dez dias. São aplicadas injeções subcutâneas na região do abdome de FSH (hormônio folículo-estimulante), que é produzido pela glândula hipófise e determina o momento em que os óvulos ficarão maduros.

“A mulher produz FSH numa dose baixa, para que tenha um óvulo por mês. Então, injetamos uma dose maior desse hormônio para que ela produza 5. 6 gametas em cada ovário”, esclarece.