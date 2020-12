Um acidente envolvendo dois veículos aconteceu nesta segunda-feira (30), no bairro Monte Líbano em Tangará da Serra – MT.

De acordo com as primeiras informações, o veículo Astra estava em alta velocidade e não conseguiu frear a tempo, o outro veículo é um Pálio que estava com uma carretinha buscando água em uma caixa d’ água, já que a cidade está enfrentando um período de seca.

O Corpo de Bombeiro esteve no local e encaminhou o motorista do Astra para uma unidade de Saúde.