Veículos pegam fogo após colisão frontal e motoristas morrem no local

Dois motoristas morreram no final da manhã desta terça-feira (17) após se envolverem em um acidente no km 726 da BR-163, entre Sorriso e Lucas do Rio Verde. Segundo informações de testemunhas, os corpos foram encontrados carbonizados.

De acordo com a Concessionária responsável pelo trecho, eles foram acionados juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) às 11h42 para o atendimento de uma ocorrência.

Segundo informações, após a colisão os veículos entraram em chamas. Um corpo foi encontrado fora do veículo e o outro teria ficado preso às ferragens.

Uma das carretas estava carregada de serragem.

Ainda de acordo com a Rota do Oeste, o tráfego no local está em ‘pare e siga’ desde às 15h08.