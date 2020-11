Vereador Beto do Amendoim apresenta melhoras e é liberado da UTI

O vereador Beto do Amendoim (PTB), teve melhoras nesta quinta-feira (19), de acordo com o Boletim Médico do Hospital Santa Casa de Rondonópolis – MT.

O Parlamentar foi internado ás pressas na última terça-feira (17), com graves problemas respiratórios, tendo que de imediato ir para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e respirar com ajuda de oxigênio.

Porém, de acordo o Boletim médico, foi informado que o vereador começou a respirar sem oxigênio, está conversando consciente e também foi liberado da UTI, sendo transferido para enfermaria.

A equipe de assessoria por meio de uma das redes sociais do vereador, agradeceu a todas intercessões e apoios recebidos e afirmou que a saúde de Beto está estável e melhorando.