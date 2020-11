Vereador Beto do Amendoim é internado na UTI da Santa Casa

Está circulando nas redes sociais que o vereador Beto do Amendoim (PTB) foi internado ás pressas no Hospital Santa Casa e foi intubado com cerca de 70% do pulmão comprometido devido a uma piora do Covid – 19.

No entanto, o assessor do vereador fez um esclarecimento dizendo que os tais áudios são fake News, que ele foi sim internado, está respirando por oxigênio, consciente e conversando, mas não está intubado.

O assessor também não confirmou se o motivo da internação realmente é por contaminação de Covid – 19, ele justificou que devido um problema de saúde que Beto do Amendoim tem afetou o seu pulmão.