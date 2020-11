Vídeo mostra atropelamento de idosa em Cuiabá

Estevina Damasceno tinha 75 anos e morreu na noite desta quinta-feira (5) em Cuiabá. Ela foi atropelada por uma moto ao tentar atravessar uma rua do bairro Carumbé, chegou a ser resgatada com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Câmeras de Segurança de uma loja flagraram o acidente. A idosa aparece na esquina, no canto esquerdo do vídeo, ela olha para o lado, mas não percebe a aproximação da moto, tenta atravessar e acaba atingida.

O motociclista, que não teve a identidade divulgada, ficou no local e prestou socorro. Com a chegada dos policiais civis, ele aceitou se submeter ao teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool.

De acordo com o delegado Cristian Cabral, titular da Delegacia de Assuntos de Trânsito, 141 pessoas morreram este ano em decorrência de acidentes de trânsito em Cuiabá e Várzea Grande.

“Situação que preocupa, pois agora com as novas regras de uso de radares os motoristas tendem a abusar da velocidade”, enfatizou o delegado.

O acidente que matou dona Estevina esta sendo investigado. O inquérito deve ser concluído em até trinta dias.