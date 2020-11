Vítima reage, toma arma e mata bandido com tiro na cabeça

Um suspeito que ainda não teve o nome divulgado morreu na manhã desta quinta-feira (26) após uma tentativa de assalto frustrada no bairro Nova Várzea Grande. O comparsa, que estava com ele no momento, conseguiu fugir.

Segundo uma das vítimas, os dois bandidos entraram na casa da família armados e anunciaram o roubo. Em certo momento, um dos moradores teria entrado em luta corporal com os ladrões.

Ele então conseguiu tomar a arma e atirou contra um deles, atingindo a cabeça. O outro conseguiu fugir e ainda troucou de roupa em um terreno próximo da casa.

O Samu foi acionado e o bandido levado ao Pronto Socorro de Várzea Grande, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia procura o outro envolvido e irá investigar o caso.