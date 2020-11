Você sabe como desinfetar corretamente suas roupas?

A segunda onda de Covid-19 está chegando aqui no Brasil, por isso, é sempre bom lembrar que para impedir a disseminação do coronavírus, uma boa higiene é essencial. Em casa, lavar bem a roupa faz parte dos cuidados básicos para se proteger do vírus. Aqui damos algumas dicas de como desinfetar suas roupas.

Para limitar a propagação do coronavírus e os riscos de contaminação, é importante adotar as ações certas em casa! Entre as precauções básicas para se proteger contra a Covid-19, encontramos a lavagem de roupas . De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, o vírus pode, de fato, persistir nas superfícies por algumas horas a vários dias. Ficaria em média quatro horas nos têxteis, daí a necessidade de desinfectar devidamente a sua roupa.

Como desinfetar corretamente sua roupa?

Lavar em alta temperatura, entre 45 e 60 ° C, é recomendado para eliminar vírus e bactérias da roupa. De acordo com alguns especialistas, o coronavírus realmente perderia seu potencial infeccioso se exposto a 56 graus por vinte a trinta minutos ou 65 graus por cinco a dez minutos.

No entanto, deve-se ter cuidado para não misturar roupas potencialmente infectadas com o resto da roupa. Se puder, tente se despir assim que chegar em casa e ligue a máquina imediatamente.

Como outros tecidos, o coronavírus também pode sobreviver com lençóis ou toalhas.

Portanto, é muito importante lavá-los regularmente, pelo menos uma vez por semana, se possível. Para remover contaminantes e erradicar os patógenos de maneira eficaz, você pode adicionar uma pequena quantidade de alvejante ao tanque da lavanderia.