Wellington elogia atitude de eleitores que aderiram ao uso da máscara e demais cuidados

O senador Wellington Fagundes (PL) votou no período da manhã na Escola Adolfo Augusto de Morais, que fica na região da Vila Aurora, em Rondonópolis, e elogiou a atitude dos eleitores, que compareceram todos usando máscaras, mantendo o distanciamento e tomando todos os cuidados recomendados pelas autoridades para conter a proliferação do novo coronavírus.

“Que coisa boa. Mesmo no momento da pandemia, as pessoas estão sabendo compreender o papel de usar a máscara né? O distanciamento”, declarou Fagundes, visivelmente contente.

Além de elogiar a consciência dos eleitores, ele também elogiou todos que trabalharam na eleição, de forma direta ou indireta, além dos candidatos. “Hoje à noite teremos os vencedores, que vão comemorar, mas essa comemoração tem que ser feita por todos que participaram, afinal de contas não é só quem ganha a eleição que merece os parabéns. Merecem os parabéns todos, aquele que teve pouco voto, médios votos. Isso foi e será a nossa contribuição para o nosso papel na democracia, mas será também um inventivo a mais para que a gente possa cobrar, fiscalizar de todos aqueles que forem eleitos”, continuou o senador.

Wellington Fagundes afirmou ainda que logo nessa segunda-feira (16) já estará em Brasília, continuando seus trabalhos no Senado, e aproveitou para elogiar a postura dos candidatos, que não jogaram os seus famosos santinhos em frente ao seu local de votação. “Isso é demonstração de que a população e os candidatos também estão compreendendo e conscientes do seu papel. Então, viva a democracia, no Dia da Proclamação da República, acho que o Brasil está evoluindo, está aprendendo cada vez mais, todo nós, e isso é muito bom. Respeitar o meio ambiente, não jogar material, é demonstração de que estamos evoluindo”, concluiu o senador.