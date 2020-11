Wellington Fagundes visita Zé do Pátio para tratar de demandas da cidade

Diversos assuntos foram tratados nesta manhã de segunda-feira (23) entre o prefeito José Carlos Junqueira de Araújo (SD), e o senador Welington Fagundes (PL). A visita faz parte da vida política do Senador, que sempre após o período eletivo, mostra sua disposição em lutar pelo município, independente do vencedor.

O senador reforçou o interesse em buscar recursos para a conclusão das obras em andamento, bem como, para o início de outras obras planejadas, além de discutirem parceria com universidades. “Precisamos dividir a responsabilidade, pois, a cidade cresce rápido”, disse Wellington Fagundes.

O prefeito Zé do Pátio agradeceu a visita, salientando a importância do trabalho realizado por Welington Fagundes, e falou da ideia do senador em colocar Rondonópolis de frente para o Rio Vermelho, principal cartão postal e onde a cidade começou.

Os dois também conversaram sobre a situação da saúde pública, verbas, espaço físico, investimento em pessoal, e contratação de médicos.

Durante todo o período eleitoral, que resultou na reeleição do atual prefeito, o senador procurou se manter neutro, não declarando apoio ou voto em nenhum dos oito candidatos a prefeito de Rondonópolis, justamente para evitar desgastes e animosidades, tanto com os derrotados no pleito, quanto com os vencedores.