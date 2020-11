Zé do Pátio diz que irá governar para todos e que irá se aproximar de Mauro Mendes

O prefeito reeleito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD), concedeu entrevista coletiva na manhã dessa segunda-feira (16) e agradeceu os votos recebidos e falou um pouco de seus planos para o futuro frente à prefeitura da segunda cidade mais importante do estado. Ele estava acompanhado de seu vice, Aylon Arruda, do deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho, ambos do PSD, e do deputado federal Neri Geller (PP), líder da bancada federal do estado, além de vereadores e lideranças partidárias.

Pátio iniciou sua fala agradecendo à Deus e à população a votação recebida, anunciando que pretende fazer uma segunda gestão unindo a cidade. “Isso aumenta, motiva, e aumenta mais nossa responsabilidade perante a nossa população. Quero aqui ressaltar o respeito que tenho por todos os outros candidatos a prefeito e o debate foi extremamente democrático. A minha administração e do Aylon Arruda será para todos. Agora é a hora de unir a cidade em torno dos interesses da cidade”, anunciou.

Ele agradeceu ao líder da bancada federal de Mato Grosso, Neri Geller, e o apoio recebido do deputado Nininho e do senador eleito Carlos Fávaro, ambos do PSD, mesmo partido de seu vice, e anunciou que Fávaro irá trabalhar a sua aproximação do governador Mauro mendes (DEM), com quem Pátio nunca teve boas relações. “Agora é a hora da gente construir a unidade da cidade”, completou o prefeito reeleito.

Pátio ainda enalteceu o espírito democrático dos demais candidatos que concorreram com ele e disse que também será o prefeito destes, além de prometer concluir as obras inacabadas. “Temos tudo organizado, dinheiro em caixa, para terminar todas essas obras”.

Questionado sobre o significado pessoal da sua reeleição, Pátio se emocionou e com lágrimas nos olhos, depois de alguns instantes em silêncio, disse preferir não responder a pergunta, deixando antever que a mesma teve acima de tudo um significado muito grande para ele.

Fala do vice

Seu novo vice-prefeito, Aylon Arruda, também usou da palavra e ele comentou o resultado da eleição que deu a vitória para a sua chapa. “O sentimento é de alegria, é óbvio, mas também com o sentimento de muita responsabilidade, não por ser somente vice-prefeito da segunda economia do estado, uma das cidades mais próspera do estado de Mato Grosso, mas de corresponder com todos esses eleitores que foram nas urnas escolher Zé Carlos do Pátio e Aylon Arruda. E com a responsabilidade também de não decepcionar o grupo político que acreditou em mim”, concluiu.