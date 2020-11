Zé do Pátio diz que operação foi truculenta e desnecessária

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD), se referiu à segunda fase da operação Stop Loss, que cumpriu mandados de busca e apreensão em sua casa e gabinete na prefeitura, como truculenta e desnecessária. A afirmação foi feita durante uma entrevista coletiva convocada pelo próprio prefeito, para comentar a operação, que ocorreu na manhã dessa quarta-feira (25), e também aprendeu documentos e provas na casa e gabinete do secretário de Administração, Leandro Arduini, que foi afastado do cargo pela Justiça.

Na coletiva, Pátio leu uma breve nota preparada por sua assessoria, para em seguida se retirar da sala e deixar as perguntas da imprensa para serem respondidas pelo procurado do Município, Anderson Flávio de Godoi, e pelos eu advogado particular Rafael Santos de Oliveira.

Antes de se retirar da coletiva, Pátio leu a nota preparada por sua assessoria, na qual classificava a operação de “truculenta e desnecessária”. “A operação foi truculenta e desnecessária, já que eu havia encaminhado ao Tribunal de Justiça e à Delegacia Especializada de Combate à Corrupção no dia 13 de outubro passado uma petição me colocando à disposição das autoridades para prestar todas as informações necessárias em relação ao inquérito da operação Stop Loss, inclusive fornecendo qualquer documento necessário”.

Ainda de acordo com a nota lida por Pátio, os processos de dispensa de licitação que são objeto da investigação foram “devidamente revogados” e que não resultaram em nenhum prejuízo aos cofres públicos. Ele ainda reclamou da falta de acesso a documentos e informações sobre as investigações, o que estaria dificultando sua defesa.

Ausência de competência

Os advogados de Pátio afirmou que ainda não decidiu que rumo dar para a defesa, mas levantaram a hipótese da impossibilidade de o processo ser tocado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, já que se trata de supostos crimes cometidos com recursos federais, o que em tese teria que ser investigado e julgado no âmbito da Justiça Federal.