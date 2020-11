Zé do Pátio participa de última carreata antes da eleição

Mais de 1,5 mil carros participaram da última grande carreata em apoio à candidatura do prefeito José Carlos do Pátio (SD) e o vice, Aylon Arruda (PSD). A concentração iniciou no Luthero Lopes e a carreata seguiu até o Casario, neste sábado (14), véspera das eleições.

Com apoiadores aos volantes, o evento contou com jingles, bandeiras e buzinaço pelas ruas de Rondonópolis. O prefeito e o vice receberam apoio de diversos moradores e trabalhadores. Seguiram em cima do trio elétrico, ao lado de familiares e do Deputado Estadual Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD).

A carreata seguiu em meio aos bairros da região até o Centro da cidade, e finalizou nas margens do Rio Vermelho, no Casario. Na ocasião, o prefeito agradeceu o apoio da militância, que esteve mobilizada durante toda a campanha. E reforçou o pedido de voto aos candidatos à vereador da chapa. “Nossos candidatos estão bem posicionados nas pesquisas eleitorais. Mas digo um segredo de quem está há mais de 30 anos na vida pública: agora é a hora da mobilização. Nada está ganho. Vamos pedir votos até o último momento”, disse o prefeito.

“Para finalizar, quero pedir uma salva de palmas aos candidatos à vereador do PCdoB, do PV, PP, Rede, PSB, PTB e do Solidariedade. Meus companheiros, eu e o companheiro Aylon, estamos aqui agradecendo humildemente por tudo que vocês fizeram por nós. E o deputado Nininho, muito obrigado”, terminou a fala sendo ovacionado pela militância.

O vice, Aylon Arruda, também agradeceu a todos familiares, apoiadores e militância. Firmou ainda mais o compromisso com a cidade de Rondonópolis e afirmou que o sucesso da campanha nada mais é que o fruto de trabalho do atual prefeito. “Fico muito feliz de ver o apoio que todos deram a mim e ao prefeito José Carlos do Pátio. O que vemos hoje foi a colheita que o prefeito plantou durante estes quatro anos. Muito obrigado a todos, até amanhã e que Deus nos proteja”, finalizou.

Zé do Pátio e Aylon Arruda fazem parte da Coligação Rondonópolis nos Trilhos do Desenvolvimento Econômico e Social, formado pelos partidos Solidariedade, PP, PV, PCdoB, Rede, PTB e PSD.