Zé do Pátio vota no Sesc e agradece a população

O prefeito e candidato à reeleição José Carlos do Pátio (SD) votou logo depois do meio dia no Serviço Social do Comércio (Sesc), que fica próximo de sua residência, no bairro Colina Verde. Como sempre costuma fazer, Pátio votou e em seguida cumprimentou um a um todos os mesários, antes de atender à imprensa.

Questionado sobre como avaliava a sua campanha até o momento, Pátio agradeceu à população e declarou que no seu entender a campanha transcorreu em alto nível. “Hoje é um momento de civismo, é um momento de cidadania. É o momento em que nós estamos decidindo os rumos da nossa cidade e eu só tenho que agradecer à Deus e à população por tudo e dizer que a eleição foi de bom nível, onde a gente apresentou propostas para a sociedade e é Deus acima de tudo”, disse.

O candidato à reeleição disse ainda que acompanharia apuração da eleição na casa de um apoiador.

Veja abaixo a entrevista de Pátio: